Kop Tüneli'nde göçük: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum-Bayburt sınırındaki Kop Tüneli'nde göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Kop Tüneli'nde göçük: 1 ölü, 2 yaralı

Saat 20.30 sularında yapımı Group İnşaat tarafından devam eden Kop Tüneli'de bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 işçiden M.B. isimli işçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı işçilerin tedavileri sürüyor.

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