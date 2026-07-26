Kopan dev kayalar Karadeniz Sahil Yolu’nu kapattı

Çayeli Tüneli çıkışında, sağanağın etkisiyle yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yola savruldu.



Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ulaşımda aksama meydana geldi. Kayanın düşmesinin ardından yolda seyir halinde olan sürücüler, yola savrulan iki büyük kayanın arasından dikkatli bir şekilde geçerek yollarına devam edebildi.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yoldaki kaya parçaları temizlenirken, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Bölgede kaya düşmesi riskine karşı ekiplerin incelemeleri ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.