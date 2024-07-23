Kopan elektrik telleri faciaya neden oluyordu

Batman'da bir bahçe üzerinden geçen elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

Kopan elektrik telleri faciaya neden oluyordu

Edinilen bilgilere göre Beşevler Mahallesi Komando Caddesi üzerinden geçen elektrik tellerinden biri koptu.

Koparak üzerinden geçtiği bahçeye düşen elektrik telleri yangına neden oldu. Bir anda büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'e bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınması sonucu yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

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