Kopan elektrik telleri yangına neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Adıyaman Kilisesi yakınlarında bulunan bir elektik direğindeki tel yere düştü.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı telin yere düşmesiyle kuru otlar alev aldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Kopan elektrik telleri ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerince yerden kaldırıldı.