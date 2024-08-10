Kopan elektrik tellerinden yangın çıktı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kopan elektrik tellerinden yangın çıktı

Davutobası Köyü'nde kopan elektrik tellerinin temas ettiği alanda anız yangını çıktı.

Kısa sürede büyümeye başlayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale edilen yangın ormanlık alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.

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