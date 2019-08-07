2007'de Manyas'ta bir salça fabrikasına mevsimlik işçi olarak giren Mustafa Gümüş, domatesleri fabrikaya taşıyan aktarma bandında sap ve çöpleri temizlerken, ayağı bandın zincir dişlisine sıkıştı. Ayağı ezilen Gümüş, bir parmağını kaybetti, defalarca ameliyat oldu. Sonradan yapılan incelemede, iş güvenliğini sağlayacak olan aparatların, üretimi yavaşlattığı için söküldüğü ortaya çıktı. Gümüş'e hiçbir iş güvenlik eğitimi verilmediği de anlaşıldı.



TAZMİNAT BİLE VERMEDİLER



Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, tazminat bile verilmeyen Gümüş, yaz sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünü kazandı. 2008'de Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi'nde "Türkiye'de Niceliksel Boyutlarıyla İş Kazaları" adlı tebliğini sundu. Ertesi yıl, "Türkiye'de iş kazalarının Ekonomik Açıdan Analizi" üzerine sunum gerçekleştirdi. Çalışmasında, örnek kaza olarak kendi hikâyesini anlattı. Üniversiteyi bitirirken, tez konusu olarak maden kazalarını seçti. Çünkü Gümüş'ün 17 hemşerisi 1 Haziran 2006'da Dursunbey'deki Odaköy Kömür Ocağı'nda can vermişti. Bu ocakta 22 Şubat 2010'da meydana gelen grizuda ise 13 işçi daha hayatını kaybetmişti.



SOSYAL YARDIM GÖREVLİSİ OLDU



Gümüş, okulu bitirince Bursa Osmangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda sosyal yardım görevlisi oldu. 2016 yılında Sabahattin Zaim Hukuk Fakültesi'ni kazandı.



FABRİKA YÜZDE 80 KUSURLU



Okula girdikten sonra mahkemeye başvurarak eski işyerine tazminat davası açtı. Bilirkişi, salça fabrikasını yüzde 80 kusurlu buldu. Raporda, Gümüş'ün çalıştığı bantta zincir-dişliye kapılmaları önleyecek bir koruyucunun bulunmadığı, kazadan sonra kapak konduğu, uyarı levhaları asıldığı, uyarı çizgileri çekildiği belirlendi. Gümüş mahkemenin kararını bekliyor. Gümüş, raporu sevinçle karşıladığını belirterek, "Defalarca ameliyat oldum, iki parmağımı kullanamıyorum. Çalıştığım fabrikanın mahkemede savunmasını görünce çok üzüldüm. Beni suçluyorlardı" dedi.



1 YIL SONRA AVUKAT OLACAK



Bu yıl hukuk fakültesini bitirecek olan Gümüş, avukatlığa başlayıp kaza davalarına bakacağını belirterek, "10 yıldır köylülerime ve işçilere gönüllü hizmet verdim. Onları avukatlarla buluşturdum, Çalışma Bölge Müdürlüğü'ne götürdüm, dilekçelerini yazdım. Kendimi bu davalara vakfedeceğim. Siyasi bir amaç gütmüyorum. İnsan nereden yaralanırsa o yanını güçlendiriyor. Ülkeme faydalı olmak istiyorum" dedi.

