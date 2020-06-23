Koparmanın cezası tam 73 bin 747 lira

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çiçek açan ve koparanlara 73 bin lira ceza verilen ‘ayı gülü’ ya da ‘kızıl lale’ olarak bilinen şakayıklar, görenleri hayran bırakıyor.



Elbistan’a bağlı Atmalı Kaşanlı Mahallesi’nin 1800 metre rakımdaki Meydan Yaylası’nda açan ayı gülleri, görsel şölen sunuyor. Atmalı Kaşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, bölgede ‘ayı gülü’ olarak

bilinen şakayıkların, iki haftalık yaşam süresi olduğunu söyledi.

Bölgede renk cümbüşü oluşturan şakayıkları koparmanın cezasının çok ağır olduğunu belirten Karadağ, “Şakayıklar, Meydan Yaylası’nı süsledi. Ayı gülü, yılda sadece 2 hafta açan bir çiçek türü. Elbistan’ımızın bu özel çiçek türüne ev sahipliği yaptığını keşfetmek çok güzel bir duygu. Bu çiçekler, görüldüğü yerde koruma altına alınıyor ve koparanlara da çok ağır cezalar veriliyor” dedi.

Şakayıkların küçük bir alanda kümeleştiğini kaydeden Karadağ, “Bu güzelliği görmek çok farklı bir duygu. Türkiye’nin diğer yerlerinde gelişi güzel koparılması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan özel bir çiçek türü. Kopardığınız an soğanlı bitkiyi tamamen yok ediyorsunuz. Böyle ağır bir cezayla karşılaşmış oluyorsunuz. Cezası da 73 bin 747 lira. Biz bu çiçeğin koparılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle halkımıza da bu yönde tavsiyelerde bulunuyoruz. Koyu pembe renkteki çiçekleriyle bir doğa harikası olan bu çiçekleri herkesin görmesini isteriz. Ancak bu çiçeğe kimsenin zarar vermesini istemiyoruz. Endemik bir bitki türü olan ayı güllerinin nice yıllar boyunca mahallemizin ve ilçemizin süsü olmaya devam etmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.