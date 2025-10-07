Köpeğe ateş etti, yoldan geçen çifti vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı Erikli mahallesinde 71 yaşındaki Mehmet Ö., kümesindeki tavukları yediği gerekçesiyle sahipsiz bir köpeğe tüfekle ateş etmek istedi.

Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen 74 yaşındaki Adem I. ile eşi 69 yaşındaki Şenay I.'ya isabet etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinedn yaralanan karı-koca Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Şenay I. kurtarılamadı. Adem I.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri şüpheli Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı.