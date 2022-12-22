Köpeğe bıçakla saldırdı

Fatih’te mahallelinin maskotu olan 8 aylık köpek, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, boynu ve kulağı kesilen köpek, sahibi tarafından kurtarıldı.



Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fatih'in Cibali Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahalleye yeni taşınan bir kişi, sevme bahanesiyle köpeğin yanına yaklaştı. Köpeği sevdikten sonra kucağına alan kişi, eve götürdüğü köpeğin bıçakla boynunu ve kulağını kesti.

Şüphelinin, köpeği eve soktuğunu gören mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek köpeğin sahibi Fahrettin Demir’e haber verdi.

Fahrettin Demir ve ailesi şüphelinin evine gidince köpeği kanlar içerisinde gördü.

Köpeği şüphelinin elinden alan Demir, havluya sararak veterinere götürdü.

Gittiği veteriner kapalı olunca bir eczanede köpeğe pansuman yapıldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.