Köpeğe bıçakla saldırdı

İstanbul Fatih’te mahallelinin dostu olan 8 aylık süs köpeği, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boynu ve kulağı kesilen köpek sahibi tarafından kurtarıldı.

Köpeğe bıçakla saldırdı

Fatih’te mahallelinin maskotu olan 8 aylık , bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, boynu ve kulağı kesilen köpek, sahibi tarafından kurtarıldı. 

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fatih'in Cibali Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahalleye yeni taşınan bir kişi, sevme bahanesiyle köpeğin yanına yaklaştı. Köpeği sevdikten sonra kucağına alan kişi, eve götürdüğü köpeğin bıçakla boynunu ve kulağını kesti.

Köpeğe bıçakla saldırdı - 1

Şüphelinin, köpeği eve soktuğunu gören mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek köpeğin sahibi Fahrettin Demir’e haber verdi.

Fahrettin Demir ve ailesi şüphelinin evine gidince köpeği kanlar içerisinde gördü.

Köpeği şüphelinin elinden alan Demir, havluya sararak veterinere götürdü.

Gittiği veteriner kapalı olunca bir eczanede köpeğe pansuman yapıldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğe bıçakla saldırdı - 2

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...