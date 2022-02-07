Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 20.40 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı Fiat marka otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı.



Kazada, araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan baba Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

