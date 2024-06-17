Köpeğe çarpmamak için fren yaptı, otomobille çarpıştı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı araca, arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için fren yaptı, otomobille çarpıştı

Kaza, İnebolu'nun Boyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.

Ani frenin etkisiyle aniden duran araç arkasından gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, Emirhan İ., C.C., Uğur Y., Efekan Ziya K., R.E. ve C.E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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