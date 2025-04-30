Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil yan yattı

Amasya Kuzgece köyü kavşağında Metin T., yönetimindeki otomobil, kavşakta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağa çarpıp yol üzerinde yan yattı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada, sürücü ile beraber otomobilde bulunan Ali P. Ve Meryem P., yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

