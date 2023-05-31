Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, bir kişi de yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Tokat - Turhal karayolu Büyükbağlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Uğur Perçin (41), 20 AFY 945 plakalı otomobille seyir halindeyken önüne köpek çıkınca, çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Perçin ağır yaralanırken yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ (19) hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Perçin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.