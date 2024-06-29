Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı: 4 yaralı

Kaza, Nevşehir Gülşehir karayolu 2. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.Y. idaresindeki 06 AT 1661 plakalı hafif ticari aracın önüne iki köpek çıktı. Araç sürücüsü köpeklere çarpmamak için manevra yapınca takla attı.



4 YARALI



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"ÖNÜME BİR ANDA İKİ KÖPEK ÇIKTI"

Araç sürücüsü T.Y., “Sağ şeritten geliyordum. Önüme bir anda iki köpek çıktı. Birini kurtardım. İkincisini de kurtarmak için frene basınca aracım takla attı. Araçta eşim, kızım ve iki torumum vardı” şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.