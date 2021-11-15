Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Eşi öldü, kendisi yaralı

Denizli’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 15.11.2021 - 18:01

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Eşi öldü, kendisi yaralı

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’de ağaca çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00’de Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Denizli'den aracıyla Honaz ilçesine giden 62 yaşındaki Orhan Yalçın  bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, sıkıştıkları yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Orhan Yalçın ve eşi Hatice Yalçın'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Yalçın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Orhan Yalçın'ın ise tedavisi sürüyor.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.

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