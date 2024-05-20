Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Kamyonun altında kağıt gibi ezildi

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobilin kamyona çarpması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Kamyonun altında kağıt gibi ezildi

Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde otomobilin önüne köpek çıktı.

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı.

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Kamyonun altında kağıt gibi ezildi - 1

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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