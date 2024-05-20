Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Kamyonun altında kağıt gibi ezildi

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde otomobilin önüne köpek çıktı.



Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen kamyona çarptı.



İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.