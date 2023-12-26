Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 5 yaralı

Diyarbakır - Bismil kara yolunda 4 DJV 761 plakalı otomobilin sürücüsü A.A., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
A.A.'nın kontrolünü ykaybetti otomobil, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Z.E., M.A.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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