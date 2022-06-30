Köpeğe cinsel saldırı sanığına 1 yıl 9 ay hapis ve para cezası

Bartın'da geçen yıl Temmuz ayında, tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.D., cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüyü çeken kişi, köpeğin sahibine de haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D., gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Cezaevinde 1 hafta kalan M.D.'ye daha sonra ev hapsi verildi.



Bartın 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü.

Duruşmaya M.D. ve davaya müdahil olan Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.

1 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme başkanı, M.D.’ye 1 yıl 9 ay hapis ve 4 bin TL adli para cezası verdi.