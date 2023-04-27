Köpeğe cinsel saldırı sanığına 5 ay hapis ve 600 TL ceza

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 73 yaşındaki Maksut K.'nın bir köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık avukatı ve bazı hayvan dernekleri de katıldı. Duruşmada Maksut K., 'Hayasızca hareket' suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Olay, 6 Ağustos 2020'de Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A. (37), sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiğinde, Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye çığlık atınca, Maksut K. toparlanıp pantolonunu giydi, iç çamaşırı elinde kaldı. Maksut K.'nin eline geçirdiği taşları attığı Fatoş A., 'İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar' diye bağırdı. Yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Maksut K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

