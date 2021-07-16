Köpeğe işkence yaptı, 'Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum' dedi

Edirne'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi kıyısında bulunan Erikli köyünde kamping işletmecisi E.G., sahiplendiği köpeği dövüp, işkence yaptı.

E.G.'nin köpeği dövüp, boğazından tutarak yukarı kaldırıp savurması, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bölgedeki bir iş yerinin sahibi ve çalışanları olaya müdahale ederken, köpek E.G.’nin elinden kurtulup kaçtı.



1033 TL PARA CEZASI KESİLDİ



Şikayet üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G.'ye 1033 TL para cezası kesildi, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alındı.

''BOĞAZINA KAÇAN ŞEYİ ÇIKARIYORDUM''



Köpeğine işkence yapmadığını savunan E.G.’nin, "Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum. Köpeğime işkence yapmadım" dediği belirtildi.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NA GÖRE DE İŞLEM BAŞLATILDI

E.G. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 'hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek' suçundan işlem başlatıldı.



Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü.