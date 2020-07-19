Köpeğe sopayla şiddet uyguladı, gözaltına alındı

Ordu'da köpeğe sopayla şiddet uygulayan Erol Bayraktar gözaltına alındı.

DHA 19.07.2020 - 13:07

Köpeğe sopayla şiddet uyguladı, gözaltına alındı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir köpeğe elindeki sopa ile şiddet uygulayan Erol Bayraktar (59), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bayraktar elindeki sopa ile köpeğe şiddet uygularken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çok sayıda hayvansever köpeğe şiddete tepki gösterdi. Jandarmaya yapılan şikayet üzerine ekipler Erol Bayraktar'ı kelepçe takarak gözaltına aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.

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