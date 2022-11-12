Köpeğe tekme atan adama meydan dayağı

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü Caddesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. İşlek caddede hizmet veren bir fastfood restoranı önünde kendisine verilen döneri yediği düşünülen köpeğe, bir vatandaş tarafından tekme atıldı.



Çenesine atılan tekme ile inleyen köpeği gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu. Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Tekme ile canı yanan köpek kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.