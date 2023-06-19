Köpeğe tekme iddiası apartmanı karıştırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokak köpeğine tekme atıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, dün Düzağaç Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi.

Burcu Okay, sakat bir sokak köpeğine tekme attığı iddiasıyla komşusu Osman Ö. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar sözlü olarak birbirine girdi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, Osman Ö.'nün öfkelenerek küfür ettiği duyuldu.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Olayı anlatan Burcu Okay, bölgedeki tüm sokak hayvanlarının "küpeli" olduğunu belirterek, "Hiçbir ısırma raporu yoktur fakat bu insanlar benim apartmanımda bu kişiye yandaşlık eden birkaç kişi ile imza toplayıp, 'Apartmanı sattıracağız, sizi de evinizden edeceğiz' diye dün apartman toplantısında insanları da tehdit etmişler, imza vermeleri için. Bu apartmandaki kişi ve yandaşları köpeklerin mahallede varlığını istemiyorlar" dedi.



Osman Ö. ise sokak hayvanları nedeniyle çocuklarının dışarı çıkamadığını savunarak, Burcu Okay'dan şikayetçi olduğunu söyledi. "Her gün kışkırtıyor, sonra da kameraya çekiyor. Habersiz çekmesi de yasak. 16 kişiyi mahkemeye vermiş bu kadın" diyen Osman Ö., "Motokuryeye saldırdı köpekler. Çocuk yaralandı, getirdiği yemek döküldü, motosiklet hasar aldı. Biz hayvan düşmanı değiliz ama bu hayvanlar saldırgan" ifadelerini kullandı.