Köpeği aracın arkasına bağlayarak eziyet etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına iple bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı.

Konuyla ilgili İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, "Köpeğin aracın arkasına bağlanması haberi üzerine Belediye Başkanımız Alper Taban'ın talimatıyla köpek sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürülecektir" denildi.