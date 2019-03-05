İzmir'de bir köpeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine yönelik görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından bir otomobilin arka tamponuna bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi.
Bu işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen TIR'ın sürücüsü de görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, aracın plakasını da veren vatandaşlar, cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.
Jandarmada sürücüyü ve yanındaki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.