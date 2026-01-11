Köpeği ezip yoluna devam etti

Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyünde bir sürücü aracıyla köy içindeki yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti.

Sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti.

BACAKLARI KIRILDI

Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğini tespit etti.

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"10.01.2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır."