Köpeği göz göre göre ezip yoluna devam etti

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Antik Sokak’ta bulunan bir site önünde meydana gelen olayda sokaktan otomobiliyle geçen sürücü İ.K., otomobilin önünden geçmeye çalışan Emel isimli köpeği ezdi.

Sürücü olay sonrası durmadan yoluna devam etti. Site sakinlerinin baktığı köpeğin kazada yaralandığı ortaya çıktı.

Özel bir kliniğe götürülen köpeğin iki ön patisi ile sağ arka patisinde çok sayıda kırık olduğu ve iç kanamasının olduğu tespit edildi.

Site yöneticisi Özlem Diktürk Ergun olayla ilgili “Bizim burada baktığımız 6 tane can dostumuz var. Yıllardır bakıyoruz. En yaşlısı olan Emel, sokağın kenarında yatıyordu. Bir otomobil geliyor hayvan o sırada uyku durumunda. Önce fren yapınca Emel kalkmış geçmeye çalışırken hiç acımadan altına alıp hayvanı çevirmiş." dedi.

