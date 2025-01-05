Köpeği köprüden suya atan kişiye işlem yapıldı
Eskişehir'de soğuk kış gününde bir sokak köpeğini köprüden suya atan 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir şahsın sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Vatandaşlar görüntülere tepki gösterirken, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Köpeği suya attığı tespit edilen M.C. ve T.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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