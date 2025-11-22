Köpeği korkutmak isteyen muhtar meslektaşını vurdu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, köy muhtarının köpeği korkutma çabası kanlı bitti.

Çavuşlu köyünde, 49 yaşındaki muhtar H.Ç., kendisine saldıran köpeği uzaklaştırmak için tabancasıyla yere doğru ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı 46 yaşındaki M.U.'ya isabet etti.

Karnından yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahı kullanan Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. Daday İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.