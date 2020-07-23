Köpeği kurtarmak isterken sulama kanalında kayboldu

Adana’da bir sokak köpeğinin sulama kanalında sürüklendiğini görüp suya atlayan Suriyeli 20 yaşındaki Abdulkadir Seyyid kayboldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar ve 2 arkadaşıyla eve gitmek için yürüdüğü sırada sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü.

GÖRÜNCE SUYA ATLADI

Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Suriye’deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana’ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid’in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, “Köpeği kurtarmak için uzanırken, kaydı suya düştü. ‘Kurtarın, imdat’ diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadık. Sonra suyun altında gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu.