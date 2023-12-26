Köpeği traktöre bağlayarak koşturan şüpheliye para cezası

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada bir köpeğin traktör römorkuna bağlanarak koşturulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçti.



Söz konusu videonun Siverek-Viranşehir kara yolu Kuytuca Mahallesi yakınlarında çekildiğini belirleyen ekipler, traktör sürücüsünün H.D. (57) olduğunu tespit etti.



Şüpheli sürücünün adresine giden ekipler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.



Gözaltına alınan H.D'nin karakoldaki ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu, traktör römorkunda götürürken köpeğin atladığını fark etmediğini, asla köpeğe eziyet etmeyeceğini söylediği öğrenildi.



Jandarma trafik ekipleri tarafından 2 bin 732 lira para cezası uygulanan H.D, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin