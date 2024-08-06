Köpeği tüfekle öldüren cani gözaltına alındı

Düzce'de merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde sahipsiz sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren şüpheli, gözaltına alındı. Valilik, konuyla ilgili idari inceleme başlattığını duyurdu.

Köpeği tüfekle öldüren cani gözaltına alındı

Merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde bir kişi, büyükbaş hayvanına zarar verdiğini iddia ettiği bir köpeği tüfekle vurarak öldürdü ardından tarım aracına yükleyip uzaklaştı.

Olayı gören bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girdi.

Çekim yapan vatandaş, köpeği vuran ve ismi açıklanmayan kişinin tarım aracıyla ilerlediği anları kaydedip jandarmaya ihbarda bulundu. Köpeği öldüren şüpheli, gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İhbar üzerine kolluk güçlerimizce olay yerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilip ifadesi alınan şüpheli şahıs, sahipsiz sokak köpeğinin büyükbaş hayvanına zarar verdiği için olayı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Şüpheli şahsın kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınarak, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemlere başlatılmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce konuyla ilgili idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

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