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Köpeğin ağzını iple bağladılar!

Diyarbakır'da sokakta ağzı iple bağlı bulunan köpek, polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Köpeğin ağzını iple bağladılar!

'da dün gece saatlerinde sokakta bulunan bir köpeğin ağzı, kişi veya kişiler tarafından iple bağlandı.

Durumu fark eden vatandaşlar ve polis, köpeğin ağzına bağlanan ipi uzun uğraşlar sonucu kesti.

Can çekişen , ipin çözülmesiyle rahat nefes aldı.

Köpeğin ağzını iple bağladılar! - 1
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