Köpeğin vefası yürekleri dağladı: Sahibinin mezarından ayrılmıyor

Sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpek yürek burktu.



Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi Yüksekova'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, hayatını kaybetti.

