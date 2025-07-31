Köpeğin vefası yürekleri dağladı: Sahibinin mezarından ayrılmıyor

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muğdat Esener'in köpeği, sahibinin mezarınının başından bir an olsun ayrılmıyor.

Köpeğin vefası yürekleri dağladı: Sahibinin mezarından ayrılmıyor

Sahibinin mezarı başından ayrılmayan yürek burktu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi Yüksekova'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, hayatını kaybetti.

Köpeğin vefası yürekleri dağladı: Sahibinin mezarından ayrılmıyor - 1

KÖPEĞİNİN VEFASI

Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Esener'in cenazesinin ardından sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.

Mezar başındaki bu sessiz bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından da fark edildi. Ayrıca, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

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