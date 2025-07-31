Köpeğin vefası yürekleri dağladı: Sahibinin mezarından ayrılmıyor
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muğdat Esener'in köpeği, sahibinin mezarınının başından bir an olsun ayrılmıyor.
Sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpek yürek burktu.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi Yüksekova'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, hayatını kaybetti.
KÖPEĞİNİN VEFASI
Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Esener'in cenazesinin ardından sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.
Mezar başındaki bu sessiz bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından da fark edildi. Ayrıca, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
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