Kocaeli'nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi'nde karşılıklı binalarda oturan ve aralarında husumet bulunan Kenan İ. (42) ile Nezir A. (45) öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İddiaya göre, Nezir A. evden aldığı tüfekle Kenan İ.'nin köpeğine ateş açtı. Köpek yara almazken, Kenan İ. de tüfeğini alarak Nezir A.'ya ateş açtı.

Nezir A. saçmalarla başından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Nezir A., 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, Kenan İ.'yi gözaltına aldı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, her iki tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.