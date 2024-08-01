Köpeğine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de köpeğine şiddet uygularken görüntülenen kişi gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan zanlının köpeğinin başka bir kişiye sahiplendirilmesine karar verildi.

Köpeğine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K. (28), elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı.

Y.K.’nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Köpeğine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - 1

Görüntülerin kısa sürede yayılırken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı.

Köpeğine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - 2

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Hakimlik, Y.K.’nın köpeğinin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verdi.

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