Köpeğine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K. (28), elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı.

Y.K.’nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.