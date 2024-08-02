Köpeğine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Sahibi olduğu köpeği sokakta tartaklayarak kötü muamelede bulunduğu ihbarı üzerine yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K'nin (28), çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmasına cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edildi.



Bunun üzerine zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Adliyesine getirilen Y.K, savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.



Y.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.