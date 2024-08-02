Köpeğine şiddet uygulayan kişi yeniden gözaltında

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K., önceki gün elinde taşıdığı köpeğine şiddet uygulayarak yere attı.
Bu anlar ise sokaktakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı.
Y.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Adliyeden çıkan sonra olayın yaşandığı Taşdelen Sokağa giden Y.K., iddiaya göre kendisini görüntüleyen kişilere bağırarak tehdit etti.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Bu kişilerin şikayeti ve savcılık itirazı üzerine Y.K. yeniden gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Y.K., yeniden adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine Y.K., “Ben köpeğime eziyet etmedim.” dedi.
Şüpheli Y.K.’nın mahkeme kararıyla hayvan barınağına teslim edilen köpeği ise adliyedeki zabıt katibi Özge Canbul tarafından sahiplenildi.
Soruşturma sürüyor.
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