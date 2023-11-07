Köpeğini 10 yerinden bıçakladı

Adıyaman'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Köpek tedaviye, sahibi ise gözaltına alındı.

Köpeğini 10 yerinden bıçakladı

'da dün akşam saatlerinde Vartana köyünde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Köpeğini 10 yerinden bıçakladı - 1

, belediye görevlileri tarafından veterinere götürüldü.

Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Köpeğini 10 yerinden bıçakladı - 2

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin köpeği bıçaklayıp ağzını bağlaması ve kulübesine koyması yer alıyor.

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