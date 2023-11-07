Adıyaman'da dün akşam saatlerinde Vartana köyünde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.