Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Antalya'da Şahin B. (40), köpeğini gezdirmek için evden çıkıp akşam döndüğünde, arkadaşı Samet İçlek'i (36) kanepenin üzerinde yarı çıplak ölü buldu.

Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Şahin B., sabah erken saatlerde köpeğini gezdirmek için evden çıkarken, arkadaşı Samet İçlek'i evde bıraktı.

Eve gelen Şahin B., arkadaşı Samet İçlek'in kanepede yarı çıplak hareketsiz yattığını görünce paniğe kapılıp, kapıyı kilitleyerek evden çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede Samet İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İçlek'in öldüğünü haber alarak, olay yerine gelen ve isimleri öğrenilemeyen babası ile dayısı gözyaşına boğuldu. 

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Samet İçlek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İçlek'in yemeğinin ise sehpanın üzerinde olduğu belirtildi. 

Şahin B. olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı: 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında

Aydın’da depo yangını

Aydın’da depo yangını

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Petrol istasyonundaki kepçe yandı: Faciadan dönüldü

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

Adana'da damat dehşeti: Eşini ve ailesini öldürdü

Adana'da damat dehşeti: Eşini ve ailesini öldürdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...