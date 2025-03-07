Köpeğini kurtarmak için dereye girdi! İkisi de mahsur kaldı

Ataşehir'de 6 Mart Perşembe günü taksi durağında arkadaşlarıyla birlikte baktığı köpeğinin Kurbağalıdere'ye düştüğünü gören Muhlis Duman dereye girerek Corsi'yi kurtardı. Duman köpeğiyle dereden çıkmak istedi ancak başarılı olamadı.



Derede köpeğiyle mahsur kalan Duman'ın yardımına çevredekiler koştu.Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla Corsi ve sahibi Muhlis Duman dereden çıkarıldı. Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.