Köpeğini sokak ortasında döven sanığa 8 bin lira para cezası

Beşiktaş'ta 29 Nisan 2023'te Sezgin A. (33) bakımını üstlendiği köpeği sokakta tekme tokat dövdü.



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



ACIMASIZ VE ZALİMCE



Hazırlanan iddianamede, Sezgin A.'nın ev hayvanı olan köpeğini yol üzerinde dövdüğü ve köpeğin bağlı olduğu ipten sert bir şekilde çekilerek sokak üzerinde yürüdüğü aktarıldı.



Suç mağduru köpeğin savcılık talimatıyla Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınağa teslim edildiğinin aktarıldığı iddianamede, Sezgin A.'nın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde acımasız ve zalimce muamele olduğu kaydedildi.



EĞİTİM AMACIYLA BU ŞEKİLDE DAVRANMIŞ



Olayla ilgili savunması alınan Sezgin A., köpeğe eğitim amacıyla bu şekilde davrandığını, herhangi bir kötü eyleminin olmadığını ve köpeğin olay günü evden kaçması nedeniyle bir daha da kaçıp kötü insanların eline geçmesin diye bu şekilde davrandığını söyledi.



8 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI



Konuya ilişkin dava ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sezgin A.'yı "bir ev hayvanına veya evcil hayvana acımasızca muamelede bulunmak" suçundan 8 bin lira adli para cezasına çarptırdı.