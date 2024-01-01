Köpek dövüşüne 33 bin TL para cezası

Kahramanmaraş’ta köpek dövüştüren şüphelilere 33 bin 400 lira, alanda seyirci olarak bulunan 10 kişiye ise 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Köpek dövüşüne 33 bin TL para cezası
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık İlçesi kırsalında köpek dövüştürüldüğü belirtilen alanda çalışma gerçekleştirdi.

Köpek dövüştüren A.K. (24) ile A.H.Ç. (25), isimli şüphelilere "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak 33 bin 400 lira idari para cezası, ayrıca köpek dövüştürülen alanda seyirci olarak bulunan 10 kişiye "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet"ten toplamda 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bunun yanında köpekler hayvan barınağına teslim edildi.

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