Köpek gezdiriyorlar, öğrencilere yemek pişiriyorlar, tadilat yapıyorlar...uygulama ek gelir oldu

Başta ev kadınlarının evde pişirdiği anne yemeklerine olan ihtiyacın fark edilmesi üzerine geliştirilen VARMI, kısa sürede sisteme evcil hayvan bakımı, evde kuaförlük, ustalık, onarım, bahçe işleri, teknoloji desteği, temizlik, hijyen, oto tamir-bakım, araç temizliği, taşıma-kurye, yol yardımı, profesyonel masaj, komşudan kirala ve her alanda özel ders hizmetlerini de ekleyerek halk hizmet pazarına dönüştü.



“HEDEFİM YAKIN MESAFEDE YAŞAYAN İNSANLARIN BİRBİRLERİNİN İHTİYAÇLARINI GİDEREBİLMESİ”



VARMI'nın kurucusu Halil İbrahim Yüksel, sistemi kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğunu söyleyerek böyle bir platformun eksikliğini hissettiğini söyledi.

Birbirine yakın mesafede yaşayan insanların birbirlerinin ihtiyacını karşılayabileceğini ifade eden Yüksel, "Yalnız yaşadığım dönemde apartmandan kokusu gelen güzel yemeklere ben de ortak olmak istedim. Köpek besliyordum. Sık sık seyahat ediyordum. Onun bakımı için en yakından destek almam gerekiyordu. Bu ihtiyaçlar üzerine kafa yormaya başlayınca böyle bir platformun eksikliğini hissettim. Fikirsel süreçten sonra 2019'da şirket faaliyete başladı. Ama yazılım geliştirme süreci 2022 Temmuz'da faaliyete geçti. Hedefim yakın mesafede yaşayan insanların birbirlerinin ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlamaktı. Herkesin bir becerisi var. Emeğini ortaya koyarak para kazanmak isteyenler birilerinin ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Bunun farkına vardık. Bu iletişimi kuvvetli hale getirip ihtiyaç duyanlarla onu karşılayabilecek olanları en hızlı şekilde bir araya getirmeyi amaçladık" dedi.



“KULLANICILAR ARADIKLARI HİZMETLERİ HİZMET VERENLERİN YORUMLARINA BAKARAK TAKİP EDEBİLİR”



Sistemde kayıtlı 30 bini aşkın 'Varben' bulunduğunun altını çizen Yüksel, özellikle İstanbul'da çok kullanıcıları bulunduğunu ve hızla büyüdüklerini anlattı. Özellikle bireyden bireye hizmetlere odaklandıklarını vurgulayan Yüksel, kendilerini rakiplerinden ayıran hususlar hakkında şöyle konuştu:



"Sistem içinde hizmet üzerine yoğunlaştığımızdan ev ve el yapımı ürün satışları şu an yok. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli konu hizmet arama motoru olmamızdır. Herkesin herkese faydası var. Bir sosyal medya akışı yapıyoruz. Daha hızlı ve birey dostu bir uygulamayız. Kullanıcılar aradıkları hizmetleri hizmet verenlerin yorumlarına bakarak takip edebilir. Sistem içindeki mesajlaşmaları kontrol ediyoruz ki maksat dışı kullanımları engelliyoruz. Hizmet verenlerin belgesini, kalitesini sundukları kadar kontrol ediyoruz. Devamlı sistemin üzerinde gözümüz var. Nezaket ve saygı dışına çıkan kullanıcılara sıfır toleransımız var. Nazik, saygılı, çalışkan insanlarla çalışıyoruz. Komisyon oranlarımız yüzde 10. Hizmet ilanlarımız da ücretli hale geldi. Bir bardak kahve fiyatına ilan oluşturulabilir. Bunun sebebi her aklına gelen veremeyeceği hizmetle ilgili ilan oluştursun istemiyoruz. Reklam cıngılımızı Serdar Ortaç seslendirdi. Onun inanmadığı bir projede yer almadığını biliyoruz. Kendisi de dokunduğu her kişinin yükseldiğini söylüyor. Bu tılsımını bize de yansıttı. Yurt dışına açıldık. İngilizce kullanımımız var. Biz VARMI ile ekosistem yaratıyoruz. Ne kadar kişi katılırsa herkesin herkese faydası olacak. Herkesi bu platforma birbiriyle yardımlaşarak kazanmaya davet ediyoruz."



Halil İbrahim Yüksel

Uygulamayı kullananların yorumları şöyle:



VARMI kullanıcılarından Ayhan Yılmaz (55) tadilat tamirat işleriyle uğraşarak evinin bütçesine ek gelir sağladığını söyleyerek "Normalde pazarcıyım. Ufak tefek işler elimden geliyordu. Kaynak, ustalık, inşaat, çatı işleri elimden geliyor. İhtiyacı olanlara destek oluyorum. Bana da ek gelir oluyor" dedi.



Aysun Çetin (48) de evde yaptığı yemekleri özellikle yalnız yaşayan bekar öğrencilerle paylaştığını belirtip "Bu uygulamayla yeni tanıştım. Elimin lezzetli olduğunu söylüyorlardı. Bir arkadaşım bu uygulamadan bahsetti. 'Sen de evine katkı sağlamak ister misin' dedi. Ocak zaten kaynıyordu. Biraz da fazla kaynatıp öğrencilere ve çalışanlara hizmet sunuyorum. Bu sayede mutfağımın bütçesini arttırıp kendime kazanç sağlıyorum" diye konuştu.



Güzellik Uzmanı Sevgi Çelik (32) "Bu uygulama sosyal medyadan karşıma çıktı. Kaydoldum. Cilt bakım güzellik ve estetisyeniyim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra çalışamadım. Şu an nişan, düğün ya da kınası olanlara makyaj ve cilt bakımı yapıyorum. Böylece eşime destek oluyorum" ifadelerini kullandı.



Hizmet alan Tuğçe Kaymaz (29) ise "VARMI uygulamasını iki ay önce tanıdım. Yoğun çalışıyorum ve makyaj yapmayı çok iyi bilmiyorum. Hayatımı kolaylaştırdı. Evimin etrafında yapanlar varmış. Tanıdığım kişilerden bile çıktı. Denedikten sonra sürekli kullanmaya başladım. Başka seçenekler için de kullanacağım. Cebime de faydası oldu. Bir kuaföre gitsem 150-200 lira vereceğim, bu işlemi 50 liraya yaptırdım. Hem karlı çıktım hem de mutluyum" dedi.



Süleyman Yüksel (69) de şunları anlattı:



"Emekli okul müdürüyüm. Yürüyüşü severim. Hayvanları da seviyorum. Köpek gezdiriyorum. Bu sayede gelir elde ediyorum. Maaşım kadar gelirim oluyor, çok mutluyum."