Köpek Rose ihmal kurbanı mı? Kadıköy'de yürürken akıma kapılıp öldü

"ROSE KORKUNÇ BİR ÇIĞLIK ATARAK KASKATI KESİLDİ" “Hemen arkamızdaki yoldan aşağı doğru inerken elektrik direğine yaklaştığımızda Rose korkunç bir çığlık atarak kaskatı kesildi. Ben de ne olduğunu anlamadım, patisinin bi yere sıkıştığını zannettim.” diyen Koldaş, eğilip ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada kendisini de elektrik çarptığını söyledi.

AĞIZLIĞINI ALMAK İSTERKEN BİR KEZ DAHA ELEKTRİK ÇARPTI



Can havliyle birlikte köpeğini montundan çekip atarak, elektrik akımından kurtardığını anlatan adam, o sırada Rose’u kaybettiklerini söyledi.



Koldaş, “Zannediyorum ki elektrik direğine dokunduğu için elektrik çarptı. Ağızlığını alayım diye geri geldim buraya fakat elektrik direğine 1,5-2 metre kaldığında beni tekrar elektrik çarptı.” diye konuştu.



"BİRİLERİNİN CANI YANMADAN ÖNLEM ALINABİLİYOR OLMASI LAZIM"



İhmal suçlamasında bulunan Fatih Koldaş bu süreçte yetkililerin kendisine ulaşmadığını söyledi.



Köpeğinin öldüğünü ve yaşadıkları olayda kendisinin de ölebileceğini anlatan Koldaş, “Birilerinin canı yanmadan önlem alınabiliyor olması lazım. Keşke Rose’a bir şey olacağına bana bir şey olsaydı, hiç umrumda değil, o yaşasaydı keşke.” ifadelerini kullandı.



Koldaş ailesi, hukuki sürecin takipçisi olacak.