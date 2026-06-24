5 yaşındaki Hamza hayatını kaybetmişti. Saray belediye başkanına soruşturma izni

Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un yaşamını yitirdiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralandığı köpek saldırısına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı , olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu değerlendirilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.



Açıklamada, yapılan detaylı incelemeler neticesinde; Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği ifade edildi.

Ayrıca, vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin toplama faaliyeti yürütmediği, belediyenin “araç bulunmadığı” yönündeki savunmasına karşın ilgili hizmet aracının belediyeye daha önce iade edildiğinin resmi tutanaklarla ortaya konduğu ifade edildi.