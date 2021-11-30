Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı

Ankara'da 12 yaşındaki Enes Koca'nın ardından bir köpek saldırısı haberi de Manisa'dan geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan olayda oyun oynamak için sokağa çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Dilek, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yere düşen Mert'in üzerine çıkan köpeklerden biri, yüzünü ısırmaya başladı. Komşularının yardımıyla köpek uzaklaştırılırken, çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı duyarak geldiği yerde çocuğunu kanlar içerisinde yerde gören anne Meral Dilek (41), sinir krizi geçirerek bayıldı.

YÜZÜNE 60 DİKİŞ ATILDI



Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak burada kuduz aşısı yapılan Mert, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.



Dişi kırılan Mert'in derin kesikler bulunan yüzüne de 60 dikiş atıldı. Yaşadığı olaydan çok etkilendiğini dile getiren Mert Dilek, "Üzerime atladı. Bir anda yüzüme doğru saldırmaya başladı. Artık köpekleri görmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Geceleri korkuyorum" dedi.



"YA ÇOCUĞUM ÖLSEYDİ?"



Çocuğunun yaşadığı olayla ilgili konuşan annesi Meral Dilek, şunları söyledi:



"Köpekler çocuğuma saldırmış. Dışarıya oynamaya çıkalı 20 dakika olmuştu. Mert'e köpeklerin saldırdığını söylediler, hemen kendimi dışarıya attım. Çocuğumun o halini gördüm, kanlar içerisindeydi. Mert'i o şekilde görünce bayıldım. Komşular müdahale etmiş. Benim çocuğumu gelip kim koruyacak? Ben köpek sesi duyunca saçlarımı yoluyorum. Çocuğumu mahvettiler. Mahallede çok sayıda başıboş köpek var. Hepsini toplasınlar. Geçen yine mahalleden bir kız çocuğuna saldırmışlar. Mahallede herkes bu olaylardan sonra artık sopayla geziyor. Ya benim çocuğum ölseydi. Ben bu olaydan sonra sinir hastası oldum."

ANKARA'DA DA SALDIRDILAR

Ankara Pursaklar'da da 12 yaşındaki Enes Koca okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğramış ve ağır yaralanan Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Koca'nın tedavisi halen devam ediyor.

Amca Ali Osman Koca "Çocuk yüzüstü yere yattığından yüzü kalmış, geri kalan her tarafını parçalamışlar" ifadesini kullanmıştı.

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