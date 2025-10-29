Köpeklerden kaçan kedi direkte mahsur kaldı

Olay, Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçan bir kedi, tırmandığı telefon direğinden inemedi.

Kedinin direkte mahsur kaldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu ilgili birimlere bildirdi. Bu esnada bölgede yol onarım çalışması yürüten Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kepçeyi direğe yaklaştırdı ancak kedinin aşağı inmemesi üzerine bir personel kepçenin kovasına binerek direğe ulaştı. Personel, kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde sokağa indirdi.

Çocukların alkışlarla destek verdiği kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.