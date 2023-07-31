Köpeklere av tüfeğiyle ateş açtı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında iddiaya göre bir kişi, sokak ortasında kendi halinde duran 2 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı.



Köpeklerden birini yaralayan adam kaçan diğer köpeği öldürmek için defalarca ateş etti.



Yaşananlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde, saldırganın köpeklere defalarca ateş ettiği, bir kişinin ise ateş eden zanlıyı izlediği görülüyor.



GÖZALTINA ALINDI

Sokak ortasında av tüfeğiyle köpekleri öldürmeye çalışan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin av tüfeğine de el konulduğu öğrenildi.