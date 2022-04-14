Köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor: "30'dan fazla diş ve ısırık izi vardı"

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 8 köpeğin saldırdığı Ö.E.K'nin annesi Fatma Elikesik, Bursa Şehir Hastanesinde yatan çocuğunun durumunun iyi olduğunu söyledi.



Çocuğunun sabah okula giderken 8 başıboş sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını belirten Elikesik, şöyle konuştu:



"Ciddi yaralar aldı özellikle bacaklarından. Hayvanlar bacaklarına, kollarına, her yerine saldırmışlar ve çocuğum sonuna kadar mücadele etmiş. Sonrasında kurtarılmış sağ olsun oradaki bir vatandaş kurtarıyor. İlk müdahale Çekirge Devlet Hastanesinde oldu, ardından plastik cerrahi bölümü olan Bursa Şehir Hastanesine geldik. Burada ameliyata alındı, yaklaşık 2 saat sürdü ameliyat, bacaklar ve diğer yerlerdeki ısırıklar çok şükür onarıldı. Çok şükür atardamar, toplardamar ve sinirlerde bir hasar yok ama kas kayıpları var bacaklarda"

Çocuğunun cilt altında ve cilt üstünde dikişleri bulunduğunu, şu an enfeksiyon açısından takibinin yapıldığını vurgulayan Elikesik, şunları kaydetti:



"Çocuğum 10 yaşında ve bir büyüğü olmadan o mahallede okula gidemiyor, çocuklar bir sokaktan bir sokağa gidemiyor. Bu bir güvenlik zaafiyetidir. Muhtar gerekli başvuruları yaptığını söylüyor belediyeye. Belediye de gerekli şeyleri yaptığını söylüyor. Konunun takipçisi olacaklarını söylediler fakat ben de takipçisi olacağım çünkü benim canım yandı. Çocuğumun ölmemiş olması bunu hafifletmez. Bununla ilgili sorumluların, sokak köpeklerinin toplanması gibi yapılması gereken her şeyin sorumlularının tespitini ve bedellerinin ödenmesini istiyorum."



Sahipsiz köpekler konusunda alınacak önlemler olduğunu söyleyen Elikesik, şu ifadeleri kullandı:



"Ben bile oradan geçerken korkuyorum. Bir tırnağınız kopsa ne kadar canınız yanar benim çocuğumun vücudunda 30'dan fazla ısırık var ve bunlar çok derin yaralar. İnşallah bu yaralar yürümesine engel teşkil etmeyecek ve biz bu süreci çok kolay atlatacağız."



"30'DAN FAZLA DİŞ VE ISIRIK İZİ VARDI"



Çocuğun doktoru plastik cerrah Fatma Bilge Köse de cuma günü çocuğun kendilerine getirildiğini belirtti.



Köse, cuma günü kendilerine acilden başvurulduğunu anlatarak şöyle devam etti:



"Çok fazla açık yaraları vardı, 30'dan fazla diş ve ısırık izi saydık. En başta psikolojik travması. Yaraları filan temizlendi, burada gerekli ilaçlar yapıldı. Daha sonra ameliyathanede müdahale ettik. Kapattık yaralarını neyse ki kırıklar hayati yapılara denk gelmemiş ama ciddi kırıklar var özellikle sağ bacağında kas yaralanmaları vardı. Şu anda iyi durumda, psikolojik travması yoğun, onun geçmesi için çok zaman gerekir."

Ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü vurgulayan Köse, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 2 saat sürdü tüm yaralarını dikmemiz, tamamen temizleyip kapattık ama tabii ki çok derin ve büyük kesikler vardı vücudunda, kol ve bacaklarında. Her iki kolunda, her iki bacağında, saçlı derisinde ve karnında yoğun olarak ısırık izleri vardı. Zaman alacak iyileşmesi, yatırıyoruz, takip ediyoruz. Antibiyotik tedavisi devam edecek. Özellikle sol bacağında ayak bölgesinde bazı alanlarda his kaybı olabilir. Mesela şu anda topallayarak yürüyor ve dengesiz yürüyor çünkü çok fazla yarası var. Ama çocuk olduğu için ağrıdan dolayı mı kas yaralanmalarından dolayı mı ayırt edemiyoruz."